زيت, الزيتون, مضاد, للتخثر‬,

كلمات متعلقةزيت, الزيتون, مضاد, للتخثر,
الكلى هي واحدة من أهم أعضاء الجسم البشري. تشمل وظائفها إزالة المياه الزائدة من...
يغمر سائل قاتم اللون ولزج سولفية حتى مستوى العنق لكنها تبتسم قائلة رغم الرائحة...
يعتقد الكثيرون أن النقود هي أكبر مرتع للبكتيريا والفيروسات يمكن أن نتعامل معه...
كشف فريق دولي من علماء الصين وبريطانيا أن استنشاق دخان النار ليس أقل خطورة من...
قام علماء بتفكيك السرطان قطعة تلو أخرى واكتشفوا نقاطه الضعيفة، في اختراق علمي...
أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين، المنبعث بشكل رئيس من وسائل...
تشير دراسة جديدة إلى أن أعراض القلق والاكتئاب لدى المصابين بمرض الشلل الرعاش...
كشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء برازيليون في عيادة "إكسرسايز كلينيك" بريو دي...
كشف فريق دولي من علماء في الصين وبريطانيا أن استنشاق دخان النار لا يقل خطورة من...
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيهFDA "، على عقار جديد لعلاج البالغين...