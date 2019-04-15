زيت, الزيتون, مضاد, للتخثر‬,

أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية ‫الأميركية لأطباء القلب بأن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون مرة ‫واحدة في الأسبوع أظهروا ميلا أقل لتخثر الدم.

‫وأوضح أطباء الجمعية الأميركية أن زيت الزيتون -وفق هذه الدراسة- يساعد ‫على تقليل خطر الإصابة بالجلطات، مع المساعدة على تدفق الدم بشكل أفضل ‫خلال الأوعية الدموية.كما أن تناول زيت الزيتون يمنع الترسبات على ‫جدران الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ‫والأزمات القلبية.‫وتنصح الدراسة أيضا الأشخاص الذين يعانون السمنة والذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات ‫الدماغية، فضلا عن أمراض القلب والأوعية الدموية بتناول زيت ‫الزيتون.