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زيت الزيتون مضاد للتخثر‬



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية ‫الأميركية لأطباء القلب بأن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون مرة ‫واحدة في الأسبوع أظهروا ميلا أقل لتخثر الدم.



‫وأوضح أطباء الجمعية الأميركية أن زيت الزيتون -وفق هذه الدراسة- يساعد ‫على تقليل خطر الإصابة بالجلطات، مع المساعدة على تدفق الدم بشكل أفضل ‫خلال الأوعية الدموية.


كما أن تناول زيت الزيتون يمنع الترسبات على ‫جدران الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ‫والأزمات القلبية.


‫وتنصح الدراسة أيضا الأشخاص الذين يعانون السمنة والذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات ‫الدماغية، فضلا عن أمراض القلب والأوعية الدموية بتناول زيت ‫الزيتون.




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