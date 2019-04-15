تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-15 15:50:23 حماس : بعض بنود تفاهمات التهدئة نفذت |  2019-04-15 14:50:12 51 نائبا يسمون نتنياهو امام الرئيس لتكليفه بتشكيل الحكومة |  2019-04-15 15:50:11 دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد |  2019-04-15 14:50:27 رئيسة وزراء نيوزيلندا تجني ثمار موقفها تجاه مذبحة المسجدين |  2019-04-15 13:30:51 تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! |  2019-04-15 13:30:55 أشياء نلمسها يوميا تعرض حياتنا للخطر! |  2019-04-15 13:14:51 البطالة في تركيا عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات |  2019-04-15 12:34:12 جيروزاليم بوست: رفات إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل |  2019-04-15 12:26:14 مشتبهان بسرقة سلاح حارس أمن مدرسة في أبو سنان |  2019-04-15 12:10:13 الانتخابات الإسرائيلية: دوافع ونتائج - الحلقة الرابعة |  2019-04-15 11:46:24 بالعناق والدموع - اهالي عرابة يودعون معتمريهم |  2019-04-15 11:16:49 مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين |  2019-04-15 11:15:02 استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل |  2019-04-15 11:11:10 الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته |  2019-04-15 10:20:54 مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على هياكل عظمية لقرابين بشرية في العصر الحديدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عثر علماء آثار في بريطانيا، على هياكل عظمية بشرية مؤخرا، وقالو إن هذه الهياكل تعود لأشخاص جرى تقديمهم بمثابة قرابين خلال العصر الحديدي الذي امتد من عام 2000 إلى 700 قبل الميلاد.



وبحسب ما نقلت "تلغراف" فإن رفات 26 شخصا تم العثور عليها، داخل حفر في منطقة أوكسفورد شاير في بريطانيا، إلى جانب بقايا حيوانات ومعدات منزلية مثل السكاكين والأكواب وبعض الحلي.


ويعود تاريخ الرفات إلى نحو 3 آلاف عام، أي قبل أن يتمكن الرومان من اجتياح بريطانيا، ولا توجد اليوم سوى قبور قليلة من تلك الفترة، لأن الناس دأبوا على إحراق الجثامين  حتى يتخلصوا منها.


وبما أن بعض الناس تم دفنهم في حفر، فالوارد بحسب علماء الآثار، هو أنهم قدموا بمثابة قرابين، وهذا يكشف جزءًا من الثقافة الدينية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة.



وفي بعض الرفات، وجد علماء الآثار أن الرؤوس تم فصلها بشكل كامل عن باقي مناطق الجسد، وكان القائمون على هذه الطقوس، يقدمون نبتة مقدسة للضحايا قبل يجزوا رقابهم لأجل الآلهة.


وتقول الروايات التاريخية إن الناس في بريطانيا كانوا يقدمون قرابين الحيوانات أيضا، وتعد الخيول والكلاب من الحيوانات التي يفضلونها.


ويقول الباحث والمدير التنفيذي في هيئة كاستولد لعلم الآثار، إن ما جرى العثور عليه يسلط الضوء على جانب من المعتقدات والأفكار المتداولة بين من عاشوا في أوكسفوردشاير قبل مجئ الرومان.




كلمات متعلقة

العثور, على, هياكل, عظمية, لقرابين, بشرية, في, العصر, الحديدي,

تابعونــا

مدينة صغيرة للبيع وهذا سعرها ! فيديو مدينة صغيرة للبيع وهذا سعرها ! فيديو 2019-04-15 | 14:50:04

طرحت ​سيدة أميركية​ تدعى "كيدو"، مدينة صغيرة تملكها للبيع مقابل 8 ملايين دولار،...

تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! 2019-04-15 | 13:30:51

كشفت تقارير أن ميغان ماركل والأمير هاري تعرضا لتهديدات بالقتل في يوم زفافهما...

فيديو.. كلبة تسابق سيارة وتجري بسرعة 60 كم/ ساعة فيديو.. كلبة تسابق سيارة وتجري بسرعة 60 كم/ ساعة 2019-04-15 | 12:37:31

انتشر مقطع فيديو يوثق جري كلبة من نوع "دوبرمان"، بسرعة كبيرة وصلت إلى 60 كيلومترا في...

ثمن باهظ للتهور.. فيديو مخيف يرصد عقابا قاسيا من أسدين لرجل ثمن باهظ للتهور.. فيديو مخيف يرصد عقابا قاسيا من أسدين لرجل 2019-04-12 | 19:17:59

دفع سائح ثمنا غاليا لتصرفه المتهور، عندما حاول أن يداعب أسدين أثناء رحلة إلى جنوب...

مشاهد مؤثرة.. كلب يصادق قططا حديثة الولادة مشاهد مؤثرة.. كلب يصادق قططا حديثة الولادة 2019-04-12 | 15:00:52

انتشر مقطع فيديو يوثق صداقة منقطعة النظير بين كلب وأربع قطط حديثة الولادة، في...

"فيسبوك" يعلن تحديثًا جديدًا لمواجهة التضليل "فيسبوك" يعلن تحديثًا جديدًا لمواجهة التضليل 2019-04-12 | 10:49:39

أعلنت شركة "فيسبوك" عن حزمة تحديثات جديدة من أجل تقليل وصول منشورات المجموعات التي...

وفاة غامضة لبريطانية بحمام الفندق.. وصديقها يخترع سببا غربيا وفاة غامضة لبريطانية بحمام الفندق.. وصديقها يخترع سببا غربيا 2019-04-12 | 09:07:49

عثرت السلطات السويسرية على امرأة بريطانية ميتة في حمام أحد الفنادق، ولا تزال...

عربي أراد الوصول إلى بريطانيا بطريقة لا تخطر على البال عربي أراد الوصول إلى بريطانيا بطريقة لا تخطر على البال 2019-04-11 | 15:34:20

أحبطت السلطات الفرنسية محاولة، كادت أن تنجح، لتهريب لاجئ عراقي في تابوت، عادة ما...

إكراما للموتى.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة إكراما للموتى.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة 2019-04-11 | 12:30:40

قالت شركة فيسبوك أنها تعمل على تكنولوجيا ذكاء اصطناعي، ستتيح للشركة تحويل حسابات...

الطالبة التي قادت البشرية إلى أكبر إنجاز فلكي بالعصر الحديث الطالبة التي قادت البشرية إلى أكبر إنجاز فلكي بالعصر الحديث 2019-04-11 | 11:32:01

عاشت البشرية، لحظة تاريخية، يوم الأربعاء، إثر الإعلان عن التقاط أول صورة حقيقية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مروع اصابات حرجة بالغة خطيرة سيارتين خصوصيتين بين شارع رهط بئر السبعشجار عنيف بلدة كفر مندا مفرقعات انتخابات رئاسة اعتقالات مجلس اصابات اعتقالات سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق اغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق اوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح اصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة بث مباشر اشبيلية برشلونة نهائي كأس ملك اسبانيا مباراة شاهدوا البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم أمين صنوبر السجن 5 سنوات 60 شهرا حكم محكمة كفر ياسف جبهة النصرة سوريا تقطيع عشرات اشجار الزيتون الرينة جيوسي شاب استدعاء الشرطة تحقيق مصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com