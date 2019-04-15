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وكيل أعمال محمد صلاح يثير غضب الجماهير المصرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




نشر رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح تغريدة على"تويتر" أثارت غضب الجماهير المصرية، عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تشلسي 2-0 الأحد في الدوري الإنجليزي.


وجاء هدف صلاح من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة واستقرت في المقص الأيمن للحارس الإسباني كيبا بعد دقيقتين فقط من الهدف الأول الذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني بعد أن تابع برأسه كرة عرضية من قائد الفريق جوردان هندرسون.


وتضمنت تغريدة وكيل أعمال اللاعب المصري صورة للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وكتب عليها الحروف الأربعة من جملة إنجليزية بمعنى "أغلقوا أفواهكم"، ولم يتضح إذا كان عباس يوجه رسالته هذه للمشككين بقدرته أم لإدارة نادي تشيلسي التي تخلت عنه قبل 3 أعوام.



أثارت تغريدة عباس غضب الجماهير المصرية، لتنهال عليها التعليقات الغاضبة، حيث لا يتمتع وكيل أعمال الفرعون المصري بعلاقة طيبة مع جماهير الكرة المصرية ولا بالاتحاد المحلي للعبة.


وكان صلاح قد أنهى فترة صيامه عن التسجيل هي الأسوأ له مع ليفربول، عندما فشل في التسجيل بعشر مباريات متتالية، لكنه نجح في تسجيل هدفين متاليين بالجولة الماضية ضد ساوثهامبتون وأمس الأحد أمام تشيلسي ليعود إلى صدارة هدافي البريميرليغ بالتساوي مع سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 19 لكل منهما.




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