د., فراس, صباح, في, يوم, مرج, ابن, عامر,

حضر د. فراس صباح أخصائي علاج الروماتيزم والأمراض المفصلية في المركز الطبي باده- بوريا، ليقدم محاضرة عن أمراض المفاصل للمشاركين في يوم الصحة الذي أقيم في “جد ليوم” في المجلس الاقليمي عيميق يزراعيل (مرج ابن عامر).إستمرارًا للتعاون المزدهر بين المركز الطبي باده - بوريا مع “جد ليوم” في المجلس الاقليمي عيمق يزراعيل، وصل الدكتور فراس صباح، أخصائي علاج الروماتيزم والأمراض المفصلية رفيع المستوى في المركز الطبي، ليحاضر للمشاكرين في يوم الصحة الذي أقيم في “جد ليوم” بتاريخ 4/4/2019 حول التعامل مع الأمراض المفصلية لدى جيل الشيخوخة.وشرح د. صباح للمشاركين نوعية أمراض المفاصل الالتهابية على اختلاف أنواعها، كالتهاب المفاصل الروماتويدي أو الداء الرثياني، التهاب المفاصل بسبب الصدفية، تصلب الجلد، داء النقرس أو نقرس ابهام القدم (جاوت). ما هي عوارض التهاب المفاصل، ما هي أساليب التشخيص والعلاج؟ شدد الدكتور صبّاح أن نمط الحياة والتغذية يؤثران على الأمراض “على سبيل المثال في دار النقرس، فإن تناول اللحم الأحمر، الفواكه، النبيذ، والمشروبات الروحية، ومشروبات محلاة تشكل عوارض خطر لتطوّر المرض…” كما شرح د. فراس مرض “الجسد المكسور” وباسمه العلمي الألم العضلي الليفي المتفشي أو الفيبرومالغيا، وأوضح أن النشاط الجسدي مهم جدًا لأنه جزء لا يتجزأ من العلاج الى جانب العلاج الدوائي.سيجال أهرون، منسّقة تشجيع الصحة والمتطوّعين في جمعية “مسنو عيميق يزراعيل” لخصت بقولها “المشاركون اهتموا كثيرًا بالمحاضرة، نشكل د. صباح على هذه المحاضرة المثيرة”.