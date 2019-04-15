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مدرسة أورط الشافعي عكا تسعد حارة الشيخ عبد الله بعكا القديمة في يوم الأعمال الخيرية‎



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نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، بالتعاون مع بلدية عكا متمثلة في السيد أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا ، والسيدة سبأ السيد نائبة مديرة قسم المعارف ببلدية عكا، بمشاركة جمعية الروح الطيبة ، ( يوم الاعمال الخيرية) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2-4-2019 ، وقد قام بتحضير هذا اليوم المعلمة ثريا ابي دبي مركزة مشروع التطوع بالمدرسة، والمعلمة جوسلين شولي مركزة مشروع نمط صحي سليم، والأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية، الأستاذ صالح اسدي مركز التربية الاجتماعية بالإعدادية، والأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب، وكانت حارة الشيخ عبد الله بعكا القديمة المكان المخصص لهذا اليوم، وقد ساهم السيد فتحي عسكري مركز مشروع ( حارتي بيتي) في التنظيم والمساعدة، وأيضا لجنة حي الشيخ عبد الله بإشراف السيد أبو إياد عسكري بالمشاركة في نجاح هذا اليوم، حيث أقيمت أكشاك لبيع منتجات غذائية وعصائربإرشاد وتوجيهات المعلمة جوسلين شولي، وقام الطلاب بتحضير تلك المأكولات الغذائية ، بالإضافة إلى فرن أبو عدنان بشتاوي الذي حضر المناقيش ، وساهم بمبلغ تبرع لمشروع ( رمضان علشانك) في المدرسة، وكانت الأكشاك لصفوف طبقة العاشر،الصف العاشر(1) بإشراف المربية أمارات صفدي قامت ، الصف العاشر(2) بإشراف المربي معتز عجم، الصف العاشر(3) بإشراف المربية ميسون حمود، الصف العاشر(5)  بإشراف المربية جيهان خطيب، الذين قاموا ببيع المأكولات الخفيفة والعصائر بأسعار شعبية رمزية، وقد شارك طلاب المدرسة بمرافقة المربين/ات والمعلمين/ات والعاملين وأهالي  حارة الشيخ عبد الله في تشجيع وشراء المواد الغذائية، في كرنفال جميل جسد روح يوم الأعمال الخيرية من قيم التعاون ، العطاء، التسامح، الإخاء،التطوع،المحبة ، وصاحب هذا اليوم الموسيقى الرائعة والأغاني الجميلة الشعبية التي أعدها  الفنان أدهم قشاش مسؤول الموسيقى والجوقة بالمدرسة ، بمرافقة ستريو الفنان نايف ياسين، والتي اضفت الفرح والسعادة والرقص بين الطلاب والمعلمين، ، وقد ساهمت الأخت ديانا فاعور  مشكورة بتوزيع العكك على الطلاب والأهالي، وقامت المدرسة بتقديم شتلات زراعية على بعض الأهالي وأيضا لتجميل حارة الشيخ عبد الله، وقد شارك الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة هذا الإحتفال بيوم الأعمال الخيرية والذي أعرب عن سعادتة بالمشاركة الفعالة بين طلاب المدرسة وأهالي الحارة، وشكر كل من ساهم في هذا اليوم الجميل ،الأستاذ نبيل زيدان المدير الإداري، السيد ساهر عبد الغني مركز المشتريات، الأستاذ محمد شحادة، الأستاذ جمال كنعان، السيد براقة دمج، المربين والمربيات ( منار علي، ميري أسعيد،سوزان زيدان،صالح أسدي) ،ولجنة الأهالي لحارة الشيخ عبد الله، والسيد فتحي عسكري، ومجلس الطلاب،والسيد محمد باب الله مسؤول الإعلام والتسويق. 





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