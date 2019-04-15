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إليسا ترد على من انتقد صورتها على السرير في كليب "كرهني"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تواصل الفنانة اللبنانية ​إليسا​ تشويق الجمهور لفيديو كليب أغنيتها "كرهني"، ونشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس هذا العمل المنتظر.



من ناحية أخرى، كانت إليسا قد ردّت في حديثها لبرنامجMBCTRENDINGعلى اتهامها بالجرأة بسبب مشهد السرير المُكرّر في عدد كبير من فيديو كليباتها بالقول "لا تعليق.. بالنهاية أنا أمثّل فيلماً قصيراً في فيديو كليب وأريده أن يظهر بأفضل صورة.. سينتقدوني مهما فعلت، لكن عندما سيشاهدون المشهد كاملاً ستزول هذه الإنتقادات".




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