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تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير أن ميغان ماركل والأمير هاري تعرضا لتهديدات بالقتل في يوم زفافهما الملكي، الذي شغل العالم أجمع العام الماضي.



وادعى التهديد المروع الذي تم عبر البريد الإلكتروني، أن قنبلة ستنفجر في قلعة "وندسور"، يوم 19 مايو من العام الماضي.


وحذرت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الأمير أندرو (الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية)، العائلة البريطانية المالكة من أن يوم الزفاف سيشهد "انفجارا"، وفقا لتقارير صحيفة "ديلي تلغراف".


وورد أنه كان من المقرر إرسال رسالة البريد الإلكتروني، إلى الأمير فيليب.

والآن، يواجه محمد جبرا-الصالح، من ليستر، عقوبة السجن بعد إدانته بالاتصالات الخبيثة مع ابن الملكة والمسؤولين الحكوميين.


وتقول الرسالة الإلكترونية، التي أُرسلت قبل 12 يوما من الزفاف الملكي: "نحن في حالة حرب. سيكون حفل زفاف حفيدك بمثابة انفجار. أنا أمير متزوج من الابنة غير الشرعية لملك إسبانيا السابق، ابنة خوان كارلوس واسمها مارغريتا. سيموت جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية بسبب إلقاء القبض علي وتعذيبي في هولندا".


وأقر الصالح في البداية بأنه غير مذنب ولا علاقة له بتهمة إرسال رسائل إلكترونية تهدد بالقتل. ولكنه أدين الشهر الماضي بارتكاب جميع الجرائم المنسوبة إليه.


كما اعتُبر بأنه غير قادر على مواجهة المحاكمة، بسبب مرض عقلي مزعوم، وفقا لصحيفة تلغراف




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