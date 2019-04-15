البطالة, في, تركيا, عند, أعلى, مستوياتها, منذ, 10, سنوات,

كشفت بيانات رسمية، أن معدل البطالة في تركيا بلغ خلال شهر يناير الماضي 14.7%، حيث صعد بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" عن معهد الإحصاء التركي.

وذكرت الصحيفة التركية، أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في تركيا في الفترة المذكورة وصل إلى 4.69 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.26 مليون شخص عن يناير 2018.من جهتها أفادت "رويترز" للأنباء، بأن المستوى الذي سجله معدل البطالة هو أعلى مستوى منذ العام 2009.وسجلت البطالة في تركيا خلال العام الماضي زيادة نسبتها 0.1%، حيث بلغت 11%، وهي نتيجة قريبة لتوقعات وزارة الخزانة والمالية التركية، التي أشارت إلى 11.3%.وأوضحت البيانات، أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا بلغ خلال العام الماضي، 3.537 مليون شخص، بزيادة 83 ألف شخص عن 2017.ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من صعوبات، حيث تعرض خلال العام 2018 إلى هزة عنيفة، وذلك بعد ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض العملة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوى، ويرجع ذلك بشكل أساسي للخلاف الذي نشب بين أنقرة وواشنطن على خلفية قضية القس الأمريكي.