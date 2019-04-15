نجم, ستار, أكاديمي, مصطفى, مزهر, يتعرض, للقرصنة‎,

تعرض نجم ستار اكاديمي مصطفى مزهر لإختراق حساباته على مواقع التواصل، حيث تمكن مصطفى من استعادة حسابه الخاص على الإنستاغرام بمساعدة الشركة المذكورة.

مصطفى الذي عُرف بأعمال فنية مختلفة لبنانية، عراقية، خليجية، وخاصة اغنية عم بتعلق فيك للفنانة نانسي عجرم التي اعاد توزيعها وحصدت اكثر من ٧ مليون مشاهدة على اليوتيوب، غاب عن الساحة الفنية لأسباب لم تعرف بعد.