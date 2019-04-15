تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-15 15:50:23 حماس : بعض بنود تفاهمات التهدئة نفذت |  2019-04-15 14:50:12 51 نائبا يسمون نتنياهو امام الرئيس لتكليفه بتشكيل الحكومة |  2019-04-15 15:50:11 دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد |  2019-04-15 14:50:27 رئيسة وزراء نيوزيلندا تجني ثمار موقفها تجاه مذبحة المسجدين |  2019-04-15 13:30:51 تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! |  2019-04-15 13:30:55 أشياء نلمسها يوميا تعرض حياتنا للخطر! |  2019-04-15 13:14:51 البطالة في تركيا عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات |  2019-04-15 12:34:12 جيروزاليم بوست: رفات إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل |  2019-04-15 12:26:14 مشتبهان بسرقة سلاح حارس أمن مدرسة في أبو سنان |  2019-04-15 12:10:13 الانتخابات الإسرائيلية: دوافع ونتائج - الحلقة الرابعة |  2019-04-15 11:46:24 بالعناق والدموع - اهالي عرابة يودعون معتمريهم |  2019-04-15 11:16:49 مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين |  2019-04-15 11:15:02 استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل |  2019-04-15 11:11:10 الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته |  2019-04-15 10:20:54 مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو.. كلبة تسابق سيارة وتجري بسرعة 60 كم/ ساعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر مقطع فيديو يوثق جري كلبة من نوع "دوبرمان"، بسرعة كبيرة وصلت إلى 60 كيلومترا في الساعة، بينما كانت مالكتها تقود سيارة بمحاذاتها على الطريق.



وجرى تصوير الحادثة المثيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حين أمضت صاحبة الكلبة أشهرا عديدة في تدريبها حتى تمكنت من الوصول إلى تلك السرعة المميزة في الجري.


وتشتهر كلاب "دوبرمان" بذكائها وقدراتها الجسدية المميزة، فهي تستخدم على نطاق واسع في الحراسة، إلا أنها كلاب عنيدة في بعض الأحيان.




كلمات متعلقة

فيديو.., كلبة, تسابق, سيارة, وتجري, بسرعة, 60, كم/, ساعة,

تابعونــا

مدينة صغيرة للبيع وهذا سعرها ! فيديو مدينة صغيرة للبيع وهذا سعرها ! فيديو 2019-04-15 | 14:50:04

طرحت ​سيدة أميركية​ تدعى "كيدو"، مدينة صغيرة تملكها للبيع مقابل 8 ملايين دولار،...

العثور على هياكل عظمية لقرابين بشرية في العصر الحديدي العثور على هياكل عظمية لقرابين بشرية في العصر الحديدي 2019-04-15 | 14:15:02

عثر علماء آثار في بريطانيا، على هياكل عظمية بشرية مؤخرا، وقالو إن هذه الهياكل...

تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! 2019-04-15 | 13:30:51

كشفت تقارير أن ميغان ماركل والأمير هاري تعرضا لتهديدات بالقتل في يوم زفافهما...

ثمن باهظ للتهور.. فيديو مخيف يرصد عقابا قاسيا من أسدين لرجل ثمن باهظ للتهور.. فيديو مخيف يرصد عقابا قاسيا من أسدين لرجل 2019-04-12 | 19:17:59

دفع سائح ثمنا غاليا لتصرفه المتهور، عندما حاول أن يداعب أسدين أثناء رحلة إلى جنوب...

مشاهد مؤثرة.. كلب يصادق قططا حديثة الولادة مشاهد مؤثرة.. كلب يصادق قططا حديثة الولادة 2019-04-12 | 15:00:52

انتشر مقطع فيديو يوثق صداقة منقطعة النظير بين كلب وأربع قطط حديثة الولادة، في...

"فيسبوك" يعلن تحديثًا جديدًا لمواجهة التضليل "فيسبوك" يعلن تحديثًا جديدًا لمواجهة التضليل 2019-04-12 | 10:49:39

أعلنت شركة "فيسبوك" عن حزمة تحديثات جديدة من أجل تقليل وصول منشورات المجموعات التي...

وفاة غامضة لبريطانية بحمام الفندق.. وصديقها يخترع سببا غربيا وفاة غامضة لبريطانية بحمام الفندق.. وصديقها يخترع سببا غربيا 2019-04-12 | 09:07:49

عثرت السلطات السويسرية على امرأة بريطانية ميتة في حمام أحد الفنادق، ولا تزال...

عربي أراد الوصول إلى بريطانيا بطريقة لا تخطر على البال عربي أراد الوصول إلى بريطانيا بطريقة لا تخطر على البال 2019-04-11 | 15:34:20

أحبطت السلطات الفرنسية محاولة، كادت أن تنجح، لتهريب لاجئ عراقي في تابوت، عادة ما...

إكراما للموتى.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة إكراما للموتى.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة 2019-04-11 | 12:30:40

قالت شركة فيسبوك أنها تعمل على تكنولوجيا ذكاء اصطناعي، ستتيح للشركة تحويل حسابات...

الطالبة التي قادت البشرية إلى أكبر إنجاز فلكي بالعصر الحديث الطالبة التي قادت البشرية إلى أكبر إنجاز فلكي بالعصر الحديث 2019-04-11 | 11:32:01

عاشت البشرية، لحظة تاريخية، يوم الأربعاء، إثر الإعلان عن التقاط أول صورة حقيقية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف حريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار جولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016 مصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا رهط التزام تام اضراب يوم الارض الخالد اغلاق محلات تجارية مؤسسات مدينة طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس احتراق محل . اراجيل معسل سجائر روتانا مدينة عرابة خسائر جسيمة تماس كهربائي عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل تفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب اكسال الشيخ احمد شهوان اطلاق نار اصابة مجهولون قرية اهالي حداد مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار ضابط جيش اسرائيلي من الزرازير قرية مشتبه سرقة اسلحة معسكر جيش الجنوب طمرة سائق توزيع أمن هوائيات اقتحام حي عين ابراهيم مدينة اقتحام جلسة مجلس بلدي اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com