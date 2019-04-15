فيديو.., كلبة, تسابق, سيارة, وتجري, بسرعة, 60, كم/, ساعة,

انتشر مقطع فيديو يوثق جري كلبة من نوع "دوبرمان"، بسرعة كبيرة وصلت إلى 60 كيلومترا في الساعة، بينما كانت مالكتها تقود سيارة بمحاذاتها على الطريق.

وجرى تصوير الحادثة المثيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حين أمضت صاحبة الكلبة أشهرا عديدة في تدريبها حتى تمكنت من الوصول إلى تلك السرعة المميزة في الجري.وتشتهر كلاب "دوبرمان" بذكائها وقدراتها الجسدية المميزة، فهي تستخدم على نطاق واسع في الحراسة، إلا أنها كلاب عنيدة في بعض الأحيان.