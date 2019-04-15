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مشتبهان بسرقة سلاح حارس أمن مدرسة في أبو سنان



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" باشرت الشرطة في التحقيق في أعقاب تلقي بلاغ صباح هذا اليوم  بخصوص مهاجمة حارس أمن بالقرب من بوابة مدرسة في قرية أبو سنان أثناء عمله وسرقة المسدس الذي كان بحوزته منه.


بموجب البلاغ ، وصل مشتبهان إلى البوابة في حوالي الساعة 7:30 صباحًا ، وهاجما حارس الأمن البالغ من العمر 30 عامًا من سكان البلدة ، وقاما بخطف سلاحه وفرو بالهرب من المكان.


تقوم قوات من الشرطة بعمليات مسح وتمشيط لرصد المشتبهين، الى جانب جمع البيانات والأدلة على يد محققي القسم الجنائي، كجزء من التحقيق في ملابسات القضية.




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