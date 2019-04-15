كريم, بنزيما, يضم, اس, يو, في, خارقة, إلى, مجموعته..., فما, هي؟,

يعرف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بمدى حبه للسيارات الفاخرة والسوبر رياضية في آن واحد، ورغم شراكة اودي مع ناديه التي تسمح له بالحصول على سيارة جديدة سنوياً بشكل مجاني تماماً، إلا أنه قرر مؤخراً ضم اس يو في لامبورجيني إلى مجموعته.

تم رصد بنزيما أثناء قيادته لأول سوبر اس يو في بالعالم قرب شمال العاصمة الإسبانية مدريد مؤخراً، وهي تتميز بامتلاكها محرك V8 جبار، ما يجعلها من اسرع سيارات الـ اس يو في بالعالم.لا شك بأن اوروس تساعد بنزيما بالوصول الى وجهته باسرع وقت ممكن، اذ تنطلق من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.6 فقط، بينما تصل سرعتها القصوى الى 305 كم/س مع دعم نظام الدفع الرباعي، ما يبرر سعرها الذي يبدأ من 200 الف دولار امريكي.هذا ويمتلك بنزيما مجموعة من السيارات السوبر رياضية تعكس بوضوح عشقه للسرعة، ومن ابرزها نذكر بوجاتي فيرون الاسرع في العالم، فيراري 458 سبايدر، اضافة الى طراز SLR الذي كان ثمرة تعاون بين مرسيدس وماكلارين.