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بالعناق والدموع - اهالي عرابة يودعون معتمريهم



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بالعناق والدموع ودع اهالي عرابة صباح اليوم الاثنين ما يقارب ال 80 من المعتمرين والمعتمرات بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار .



من مدخل عرابة انطلقت حافلتين من معتمري الطائرة التي ستنطلق من مطار اللد الى مطار عمان ومن هناك الى الديار الحجازية بمرافقة الشيخ معين الصح والذي قدم كلمة للمعتمرين فيما تعانق اهالي عرابة ومعتمريهم في وداع واجواء مؤثرة.




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