ريال, مدريد, يجهز, 70, مليونا, لضم, الصربي, لوكا, يوفيتش,

بدأ ريال مدريد تحركاته الفعلية لتعزيز قوته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لخطف صفقة يرصدها غريمه برشلونة منذ فترة طويلة.

وأفادت صحيفة "بيلد"، نقلًا عن تقارير إسبانية، بتجهيز الريال لعرض رسمي لضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.وبحسب التقارير، فإن الملكي مستعد لدفع 70 مليون يورو نظير جلب الدولي الصربي إلى ملعب سانتياجو برنابيو عقب نهاية الموسم الحالي.وتأتي هذه الرغبة من نادي العاصمة الإسبانية في ظل اهتمام بالغ من غريمه برشلونة، الذي راقب اللاعب لفترة طويلة مع فريقه هذا الموسم.يذكر أن تقارير صحفية قد كشفت مؤخرًا عن اجتماع بين خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام للريال، وفالي رمضاني، وكيل يوفيتش، لحسم الصفقة.