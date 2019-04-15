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مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين



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شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من موظفي المجلس المحلي، والمركز الجماهيري، في مسيرة أحد الشعانين والتي انطلقت من كنيسة مار فيليبس للروم الكاثوليك، باتجاه المركز الجماهيري وتقدمتها شخصيات دينية واجتماعية، بمرافقة سرية القديس فيليبس.



 ورفع المشاركون سعف النخيل في أشارة إلى استقبال السيد المسيح من قبل الأهالي عند دخول القدس.



واختتمت في لقاء أقيم في المركز الجماهيري وألقيت فيه كلمات ترحيبية، وتم خلاله تقديم وتبادل التهاني.




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