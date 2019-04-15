تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-15 11:16:49 مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين |  2019-04-15 11:15:02 استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل |  2019-04-15 11:11:10 الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته |  2019-04-15 10:20:54 مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه |  2019-04-15 10:27:06 مع بدء عطلة الربيع اليوم - السقوط من علو والغرق السببان الرئيسيان للوفاة لدى الاولاد والاطفال خلال العطلة |  2019-04-15 10:15:05 لقب "ملكة جمال روسيا 2019" للفاتنة ألينا سانكو |  2019-04-15 09:43:58 وزارة التربية تعين لجنة لفحص امتحانات التقييم -ميتساف |  2019-04-15 09:22:52 في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم من المشاة |  2019-04-15 09:00:40 16 اصابة منها خطيرة جراء احتراق مبنى سكني في حيفا |  2019-04-15 08:24:18 الاولى فلسطينيا والثانية عالميا - المقاصد بالقدس تنجح بإجراء عملية معقدة لطفلة تعاني من ورم في رئتها اليسرى |  2019-04-15 08:14:40 الهواء السام يهدد 4 ملايين طفل سنويا بالربو |  2019-04-15 08:00:10 فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ |  2019-04-15 08:09:04 ترجيح انعقاد أول قمة بين بوتين وكيم الأسبوع المقبل |  2019-04-15 08:06:57 تقرير - صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية |  2019-04-15 05:59:02 ريفلين يبدأ اليوم اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:


 صباح اليوم الاثنين تلقى مركز الشرطة بلاغ حول العثور على جسم مشبوه وُضع في مدخل مصنع في المنطقة الصناعية كرميئيل.


قوات من الشرطة سارعت الى المكان واغلقت شارع "مجال" امام حركة المرور في كلا الاتجاهين لمعالجة خبير متفجرات.




كلمات متعلقة

استنفار, للشرطة, بعد, بلاغ, عن, جسم, مشبوه, أمام, مصنع, بكرمئيل,

تابعونــا

مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين 2019-04-15 | 11:16:49

شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من موظفي المجلس المحلي،...

الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته 2019-04-15 | 11:11:10

في اوج تعليمه استيقظ ليكتشف بأنه فقد نعمة البصر بعد تعرض الشبكية لخلل شعر رباح بأن...

مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه 2019-04-15 | 10:20:54

لقي شاب 31 عاما يعمل سائق شاحنة مصرعه اليوم الاثنين جراء تعرضه لضعقة كهربائية خلال...

مع بدء عطلة الربيع اليوم - السقوط من علو والغرق السببان الرئيسيان للوفاة لدى الاولاد والاطفال خلال العطلة مع بدء عطلة الربيع اليوم - السقوط من علو والغرق السببان الرئيسيان للوفاة لدى الاولاد والاطفال خلال العطلة 2019-04-15 | 10:27:06

تبدأ اليوم الاثنين عطلة الربيع في المدارس العربية حيث ستمتد على مدار اكثر من...

وزارة التربية تعين لجنة لفحص امتحانات التقييم -ميتساف وزارة التربية تعين لجنة لفحص امتحانات التقييم -ميتساف 2019-04-15 | 09:43:58

عينت وزارة التربية والتعليم لجنة مهنية لفحص قضية امتحانات التقييم المدرسي...

في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم من المشاة في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم من المشاة 2019-04-15 | 09:22:52

في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم...

16 اصابة منها خطيرة جراء احتراق مبنى سكني في حيفا 16 اصابة منها خطيرة جراء احتراق مبنى سكني في حيفا 2019-04-15 | 09:00:40

اسفر حريق هائل شب في مبنى سكني مكون من 4 طوابق في مدينة حيفا صباح اليوم الاثنين عن...

الاولى فلسطينيا والثانية عالميا - المقاصد بالقدس تنجح بإجراء عملية معقدة لطفلة تعاني من ورم في رئتها اليسرى الاولى فلسطينيا والثانية عالميا - المقاصد بالقدس تنجح بإجراء عملية معقدة لطفلة تعاني من ورم في رئتها اليسرى 2019-04-15 | 08:24:18

بعد عملية معقّدة استغرقت 6 ساعات، نجح طاقمٌ من قسم جراحة الصدر في مشفى المقاصد...

فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ 2019-04-15 | 08:00:10

أعاد مقيم فلسطيني في السعودية، مبلغ 100 ألف ريال حولتها مواطنة إلى حسابه بالخطأ...

ريفلين يبدأ اليوم اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة ريفلين يبدأ اليوم اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة 2019-04-15 | 05:59:02

يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم في اجراء مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم سطو مسلح فرع بنك الجديدة المكر مسلح سرقة مبلغ من المال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي الحكم تأجيلميرفت ابو جليل تشييع جثمان المرحومة شفاعمرو جثة ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان خاتم الماس سقط كومة زبالة قمامة عشرات الاف الشواقل البحث القدسطقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحهعرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب اطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة اغلاق حصار اقصى القدس البلدة القديمة شرطة احتلال اهلها افراغها لينا مخول المركز الجماهيري طرعان قرية احتفال مشاركة واعسة ذا فويس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com