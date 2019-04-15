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بنك مركنتيل يمرّر "درس آخر" للتوعية المالية والإقتصادية في مدرسة "العلا" بالقدس



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في إطار نشاطاته لصالح المجتمع يقدّم بنك مركنتيل الكثير من المساهمات في مجال التربية والتعليم. وللبنك شراكات عديدة مع جمعيات تُعنى بهذا المجال، كما يقوم موظفوه بالبلاد بالتطوع في الكثير من النشاطات والفعاليات لصالح المجتمع ومنها التربية المالية لطلاب المدارس. إحدى هذه الجمعيات هي "درس آخر" (شيعور أحير). 


انتهى هذا الأسبوع موظفو بنك مركنتيل فرع صلاح الدين بالقدس من تمرير دورة مكونة من 12 درسًا لطلاب مدرسة "العلا" في القدس، تعلم الطلاب خلالها كيفية إدارة الميزانية الخاصة والعائلية بشكل مهني، وأهمية التوفير. في اللقاء الأخير من الدورة تم استضافة الطلاب في فرع صلاح الدين. الجولة في الفرع ابتدأت من أجهزة الصّرف الآلي في الخارج، حيث جرّب الطلاب عملية سحب الأموال النقدية وطباعة مستندات كشف الحساب، واستمرت بالحصول على شرح مفصل حول الصناديق ومراقبة عمل الموظفين عن قرب ثم التنقل بين الأقسام المختلفة في البنك، والاستماع إلى شرح عن عمل كل قسم من موظفيه. في نهاية الجولة تحدث الطلاب مع شاؤول بابيش، مدير منطقة القدس والجنوب في بنك مركنتيل، الذي حضر خصيصًا للقائهم مع مدير الفرع، فرج أبو قاعود. هذا وحصل الطلاب على شهادات إنهاء وإستمتعوا بالتضييفات التي حضّرت من أجلهم.


في نهاية الزيارة قام الطلاب ومركّزة الدورة المندوبة عن الجمعية بشكر الموظفين والمتطوعين وقالت: "شكرًا لكم على حضوركم لمدرستنا وتمريركم للدروس، على صبركم ورغبتكم الصادقة والطيبة. كما نشكر إدارة بنك مركنتيل، شاؤول بابيش مدير المنطقة، ومدير الفرع فرج أبو قاعود على الاستضافة والجهود التي قمتم بها من أجل نجاح المشروع الهام، وشكر خاص لنسرين عوادة التي تشرف على الفعاليات منذ ثلاث سنوات بكل إخلاص، ونشكر سلام عيد، مديرة المدرسة، إبراهيم أبو ريا مربي الصف على تعاونه ومساهمته في هذه الدورة".


شاؤول بابيش، مساعد المدير العام ومدير منطقة القدس والجنوب في بنك مركنتيل قال في ختام الزيارة: "يحتفل بنك مركنتيل هذه السنة بمرور 100 عام على تأسيسه، حرص خلالها على الدمج بين نشاطه البنكي المهني وبين عطائه ومساهمته للمجتمع. كما أننا نضع مجال التربية والتعليم في سلم أولوياتنا الاجتماعية ونعتبر أي نشاط تربوي فرصة مهمة لتطوير جيل المستقبل وبناء مجتمع مثقف ومتعلّم. كما أنني أرى رمزية معينة في انتهاء الدورة بالتوازي مع يوم الأعمال الخيرية، اليوم الذي يقوم به مئات من موظفي بنك مركنتيل بفعاليات تطوعية لصالح المجتمع حول البلاد".


أما السيد فرج أبو قاعود، مدير الفرع فقال بدوره: "هذه السنة الرابعة على التوالي التي نشارك فيها بهذه الدورات، ونحن نستمتع كل مرة من جديد، ويسرّنا أن نرى اهتمام الطلاب بالدورة كذلك. من الضروري أن يتعرف الشباب والصغار بالسن على مصطلحات التمويل والتوفير، وأن نشرح لهم أهمية التوفير كأسلوب لبناء مستقبلهم وتوفير احتياجاتهم المادية مستقبلًا. كان من الممتع تمرير هذه الدورة، وبهذه الفرصة نود أن نعبّر عن تقديرنا للطاقم الرائع في مدرسة "العلا" وموظفي البنك الذين شاركونا، ونخص بالذكر نسرين عوادة، التي تأخذ على عاتقها مسؤولية إدارة هذا المشروع كل سنة. وبالتأكيد سنستمر بالعطاء على طول الطريق".




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