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الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته



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في اوج تعليمه استيقظ ليكتشف بأنه فقد نعمة البصر بعد تعرض الشبكية لخلل شعر رباح بأن قطار حياته توقف.. فقد تعليمه وعمله.. 



كان يتعلم حسابات كان رباح يقول لعائلته مرات عديدة :اريد ان تتوقف حياتي اريد الموت ..لكن دعم زوجته كان بصيص الامل ليمر في عدة عمليات جراحية ابقت بصيص من بصره ..


قال رباح اريد ان ارى وجه زوجتي وطفلتي التي رايت وجهها اخر مرة عندما كانت من العمر ٤ اشهر.. اصرار رباح على العودة الى حياه طبيعية لم يتوقف هنا فقرر التوجه الى مركز שקומי وهناك تعلم كل شيىء كيف يمشي وكيف يستعمل المواصلات كيف يتعرف على محيطه وتعلم الكثير وبأن لا يفقد الارادة والامل في الحياة ويكفي ان قلبي يعرف ويشاهد.. قال رباح عليان..وهي نعمة الخالق..




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