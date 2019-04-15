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ديانا حداد تنفي شائعة وفاة سميرة توفيق باتصال هاتفي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




بعد إتصال هاتفي معها شخصياً، نفت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد شائعة وفاة الفنانة القديرة سميرة توفيق، وأكدت أنها بخير وتعيش حياتها بشكل طبيعي في بيروت، وتتمتع بصحة جيدة، حيث أجرت معها هذا الإتصال الهاتفي بعد أن جاءها مجموعة كبيرة من إصالات متسائلة من عدد من أهل الصحافة والإعلام ومحبيها عن صحة الشائعة، لتأتي بخبر الإطمئنان، مستغربة تسريب هذه النوعية من الأخبار المؤذية للفنان نفسه وأهله ومحبيه.


وكانت ديانا حداد قد نفت هذه الشائعة من خلال حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي، بحديث صورته من تلفونها الخاص، مؤكدة عمق المحبة التي تجمعهما معاً، وتواصلهما الدائم باستمرار.




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