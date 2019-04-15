ديانا, حداد, تنفي, شائعة, وفاة, سميرة, توفيق, باتصال, هاتفي,

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أعدت الإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران حفل خاص لوالدهما...
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع...
يقال أن اجمل النتاجات الفنية واصدقها تعبيرا، هي تلك المنبثقة من ثنايا الروح وصميم...
أطلت الممثلة المصرية سمية الخشاب مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج...
بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأخير في مدينة الإحساء بالسعودية، طرح الفنان...
أحدثت الفنانة المصرية أنغام ضجة كبيرة مجدداً بسبب تعليقها على زواجها من الموزع...
رفض الفنان المصري عمرو دياب إقامة مؤتمر صحفي ولقاء الصحفيين قبل حفله المنتظر...
طُرح الاعلان الدعائي لفيلم "الممر" للممثل أحمد عز، ومن المقرر ان يعرض في صالات...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ بسام الشامسي شقيق...
طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان “راجل ابن راجل” وهي عبارة عن هدية...