مصرع, شاب, 31, عاما, تعرض, لصعقة, كهربائية, في, ورشة, بناء, بيفنه,

وافيد ان السائق تم تحويله الى مستشفى كبلان هناك تم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

لقي شاب 31 عاما يعمل سائق شاحنة مصرعه اليوم الاثنين جراء تعرضه لضعقة كهربائية خلال عمله في ورشة بناء بيفنه.

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