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مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شاب 31 عاما يعمل سائق شاحنة مصرعه اليوم الاثنين جراء تعرضه لضعقة كهربائية خلال عمله في ورشة بناء بيفنه.



وافيد ان السائق تم تحويله الى مستشفى كبلان هناك تم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .
مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه




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