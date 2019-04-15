اكتشاف, نقاط, ضعف, السرطان, بعد, تفكيكه!,

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أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين، المنبعث بشكل رئيس من وسائل...
تشير دراسة جديدة إلى أن أعراض القلق والاكتئاب لدى المصابين بمرض الشلل الرعاش...
كشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء برازيليون في عيادة "إكسرسايز كلينيك" بريو دي...
كشف فريق دولي من علماء في الصين وبريطانيا أن استنشاق دخان النار لا يقل خطورة من...
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيهFDA "، على عقار جديد لعلاج البالغين...
إذا كنت تشعر بالإجهاد والتعب، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لك لكي تقوم بعملية...
انسحبت منظمة الصحة العالمية من رعاية مبادرة عالمية لتعزيز النظم الغذائية الصحية...
على عكس ما هو شائع بشأن أضرار الكافيين، كشفت مراجعة لبحوث سابقة أن تناول مكملات...
كشفت دراسة لعلماء معهدي سايلنت سبرينغ في ماساتشوستس والصحة العامة في كاليفورنيا،...
في أحدث تحذير علمي من تناول اللحوم الحمراء، كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين...