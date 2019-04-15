صلاح, يكشف, سر, احتفاله, الجديد, أمام, تشيلسي,

يعتقد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيتوج بطلًا للدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذا فاز بمبارياته الأربع المتبقية من عمر المسابقة.

وسجل صلاح هدفًا مذهلًا في انتصار ليفربول على تشيلسي بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد، في "أنفيلد" والذي أعاد الريدز لصدارة البريميرليج، برصيد 85 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة.وقال صلاح في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة، عندما سُئل عن الفوز بالدوري: "في رأيي نعم.. نحتاج فقط للتركيز على مبارياتنا ونأمل أن يخسر مانشستر سيتي بعض النقاط".وأضاف: "تابعت نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس لمعرفة النتيجة.. أحيانًا فوزهم يعطينا الدافع، وعلى كل حال لا يمكننا خسارة أي نقاط".ورفض صلاح أن يُزكي هدفه بشباك البلوز بأنه الأفضل في مسيرته، قائلًا: "لا ليس هدفي الأفضل، مازال الهدف الأفضل لي في شباك إيفرتون الموسم الماضي".وأردف هداف الريدز: "لم أفكر، أنا فقط أشعر. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي. كنت محظوظًا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة".وكشف صلاح عن سر احتفاله الجديد، مؤكدًا: "لا يوجد سر، والاحتفال لا يرمز لشيء، أنا فقط أحب اليوجا".ورد صلاح عن الأحاديث حول تراجع مستواه، قائلًا: "لا يوجد أزمة، بالعكس لقد تطور ماني وفيرمينو وأصبحا يسجلان أكثر من الموسم الماضي، وأنا سعيد جدًا لهم، والمهم أن يفوز الفريق".وأتم: "أنا سعيد بالنتيجة، نحن الآن في الصدارة.. الدوري الإنجليزي هو أهم شيء بالنسبة لي".