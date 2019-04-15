صلاح, يكشف, سر, احتفاله, الجديد, أمام, تشيلسي,

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بدأ ريال مدريد تحركاته الفعلية لتعزيز قوته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية...
يستقبل برشلونة الإسباني غدا الثلاثاء ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع...
أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رغبته في رؤية البرازيلي...
ينتظر نادي مانشستر يونايتد تخلي يوفنتوس عن أحد نجومه، من أجل الانقضاض عليه في...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن يوفنتوس، بات من ضمن المهتمين بالتعاقد مع...
حقق سبال فوزا صعبا على ضيفه يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما...
قال تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إن ريال مدريد، حدد سعر التخلي عن نجمه الويلزي،...
أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، التي أُقيمت مساء الجمعة، في منطقة الأهرامات...
بعد الضجة التي أحدثها مقطع فيديو لمجموعة من جماهير تشلسي تطلق هتافات عنصرية بحق...
نشر موقع متخصص في التحليلات الرياضية تقريرا مفاجئا بشأن فرص أندية برشلونة...