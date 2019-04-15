لجين, وأسيل, عمران, تحتفلان, بعيد, ميلاد, والدهما, في, المالديف,

أعدت الإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران حفل خاص لوالدهما بمناسبة عيد ميلاده، وذلك خلال تواجدهم في جزر المالديف في رحلة استجمام.

لجين وأسيل نصبتا خيمة صغيرة على شاطئ البحر وفي داخلها طاولة وضعوا عليها الأطعمة التي اختارتها الشقيقتان لتكون جميعها من الاسماك، بالإضافة إلى قالب تورتة مميز.الإعلامية السعودية شاركت جمهورها بصور من الحفل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي،وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “تحت ضوء القمر وبريق النجوم على شط بحر المحيط الهندي و بعيدا عن الناس وزحمة المدينة خطفنا أعظم وأطيب أب وأحن وأروع أم”.وأضافت: “احتفلنا بذكرى ميلاد من تعب علينا وربانا وعلمنا وكبرنا وعمره ما قصر أو بخل علينا بشيء الله يخليه تاج على راسنا ويحفظه لنا ويطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية ويقدرنا على رضاه وإسعاده ورفع راسه هو وست الحبايب”.وكانت لجين عمران قد شاركت جمهورها من قبل بصورة جمعتها بوالدها، وهما يمارسان رياضة المشي، وتغزلت فيه ووصفته بأنه حبها الأول، حيث قالت: “وما الحب إلا للحبيب الأولِ”.