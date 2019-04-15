عيد, فصح, مزهر, مع, تشكيلة, العيد, من, crazy, line,

بمناسبة عيد الفصح المجيد اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة عيد مميزة مليئة بالألوان التي تبشر بقدوم الربيع , والتي تمنح المرأة المحتفلة مظهرا انيقا وعصريا.

تتميز تشكيلة العيد بالألوان الناعمة واللطيفة مع لمسات من لوني الازرق والزهري وبالطبع اللون الابيض. التشكيلة مصنوعة من اقمشة طبيعية ملائمة لمناسبات العيد والاجواء الربيعية. كما وتتضمن التشكيلة مجموعة واسعة من القطع من بينها فساتين بمطبوعات الورود, قطع فوقية المصنوعة من الدانتيل مع بناطيل مناسبة. تشكيلة مصنوعة من اقمشة طبيعية مثل الكتان ,القطن ,الفيسكوز , واقمشة تصميم المربعات مع مزيج ناعم. قصات جديدة واكسسوارات مميزة.لليلة العيد يمكن اختيار فستان مسائي مع مطبوعات مليء بالألوان. ولإكمال الاطلالة يمكن إضافة جزدان مسائي عصري، او اختيار فستان مسائي مع قطعة فوقالفستان من الشيفون باللون الكحلي.للخروج مع العائلة في يوم العيد يمكن اختيار بلوزة تونيكا مفتوحة مع مطبوعات وملائمتها مع بنطال دريل برومو طويل باللون الابيض وطبعا لا تكتمل اطلالة العيد دون اضافة جزدان سفر جانبي ناعم.تشكيلة ازياء العيد متوفرة في جميع فروع شبكة "crazy line" بضمنها فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص www.crazyline.com