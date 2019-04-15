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وزارة التربية تعين لجنة لفحص امتحانات التقييم -ميتساف



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عينت وزارة التربية والتعليم لجنة مهنية لفحص قضية امتحانات التقييم المدرسي "الميتساف" التي أجريت لصفوف الخوامس في موضوعي الرياضيات واللغة الإنجليزية أواخر العام الماضي، وذلك بعد الشبهات بعدم نزاهتها. 


وستباشر اللجنة عملها بعد عطلة الربيع الحالية.




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