وزارة, التربية, تعين, لجنة, لفحص, امتحانات, التقييم, -ميتساف,

عينت وزارة التربية والتعليم لجنة مهنية لفحص قضية امتحانات التقييم المدرسي "الميتساف" التي أجريت لصفوف الخوامس في موضوعي الرياضيات واللغة الإنجليزية أواخر العام الماضي، وذلك بعد الشبهات بعدم نزاهتها.

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مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين 2019-04-15 | 11:16:49 شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من موظفي المجلس المحلي،...

استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل 2019-04-15 | 11:15:02 جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم...

الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته 2019-04-15 | 11:11:10 في اوج تعليمه استيقظ ليكتشف بأنه فقد نعمة البصر بعد تعرض الشبكية لخلل شعر رباح بأن...

مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه 2019-04-15 | 10:20:54 لقي شاب 31 عاما يعمل سائق شاحنة مصرعه اليوم الاثنين جراء تعرضه لضعقة كهربائية خلال...

مع بدء عطلة الربيع اليوم - السقوط من علو والغرق السببان الرئيسيان للوفاة لدى الاولاد والاطفال خلال العطلة 2019-04-15 | 10:27:06 تبدأ اليوم الاثنين عطلة الربيع في المدارس العربية حيث ستمتد على مدار اكثر من...

في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم من المشاة 2019-04-15 | 09:22:52 في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم...

16 اصابة منها خطيرة جراء احتراق مبنى سكني في حيفا 2019-04-15 | 09:00:40 اسفر حريق هائل شب في مبنى سكني مكون من 4 طوابق في مدينة حيفا صباح اليوم الاثنين عن...

الاولى فلسطينيا والثانية عالميا - المقاصد بالقدس تنجح بإجراء عملية معقدة لطفلة تعاني من ورم في رئتها اليسرى 2019-04-15 | 08:24:18 بعد عملية معقّدة استغرقت 6 ساعات، نجح طاقمٌ من قسم جراحة الصدر في مشفى المقاصد...

فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ 2019-04-15 | 08:00:10 أعاد مقيم فلسطيني في السعودية، مبلغ 100 ألف ريال حولتها مواطنة إلى حسابه بالخطأ...