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فيديو - حريق هائل واصابات منها خطيرة في بيت بحيفا



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فيديو - حريق هائل واصابات منها خطيرة في بيت بحيفا




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