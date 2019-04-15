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فيديو - حريق هائل واصابات منها خطيرة في بيت بحيفا
2019-04-15 09:42:12
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فيديو - حريق هائل واصابات منها خطيرة في بيت بحيفا
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