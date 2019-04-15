تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-15 11:16:49 مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين |  2019-04-15 11:15:02 استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل |  2019-04-15 11:11:10 الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته |  2019-04-15 10:20:54 مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه |  2019-04-15 10:27:06 مع بدء عطلة الربيع اليوم - السقوط من علو والغرق السببان الرئيسيان للوفاة لدى الاولاد والاطفال خلال العطلة |  2019-04-15 10:15:05 لقب "ملكة جمال روسيا 2019" للفاتنة ألينا سانكو |  2019-04-15 09:43:58 وزارة التربية تعين لجنة لفحص امتحانات التقييم -ميتساف |  2019-04-15 09:22:52 في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم من المشاة |  2019-04-15 09:00:40 16 اصابة منها خطيرة جراء احتراق مبنى سكني في حيفا |  2019-04-15 08:24:18 الاولى فلسطينيا والثانية عالميا - المقاصد بالقدس تنجح بإجراء عملية معقدة لطفلة تعاني من ورم في رئتها اليسرى |  2019-04-15 08:14:40 الهواء السام يهدد 4 ملايين طفل سنويا بالربو |  2019-04-15 08:00:10 فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ |  2019-04-15 08:09:04 ترجيح انعقاد أول قمة بين بوتين وكيم الأسبوع المقبل |  2019-04-15 08:06:57 تقرير - صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية |  2019-04-15 05:59:02 ريفلين يبدأ اليوم اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

16 اصابة منها خطيرة جراء احتراق مبنى سكني في حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حريق هائل شب في مبنى سكني مكون من 4 طوابق في مدينة حيفا صباح اليوم الاثنين عن اصابة 16 شخصا منهم 4 اصابات خطيرة والباقي بين المتوسطة والطفيفة.


واستنفرت قوات كبيرة من الشرطة والاطفاء الى المكان وباشرت باعمال اخماد الحريق وتخليص السكان من المبنى .

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق في المبنى .




كلمات متعلقة

16, اصابة, منها, خطيرة, جراء, احتراق, مبنى, سكني, في, حيفا,

تابعونــا

مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين 2019-04-15 | 11:16:49

شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من موظفي المجلس المحلي،...

استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل 2019-04-15 | 11:15:02

جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم...

الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته 2019-04-15 | 11:11:10

في اوج تعليمه استيقظ ليكتشف بأنه فقد نعمة البصر بعد تعرض الشبكية لخلل شعر رباح بأن...

مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه 2019-04-15 | 10:20:54

لقي شاب 31 عاما يعمل سائق شاحنة مصرعه اليوم الاثنين جراء تعرضه لضعقة كهربائية خلال...

مع بدء عطلة الربيع اليوم - السقوط من علو والغرق السببان الرئيسيان للوفاة لدى الاولاد والاطفال خلال العطلة مع بدء عطلة الربيع اليوم - السقوط من علو والغرق السببان الرئيسيان للوفاة لدى الاولاد والاطفال خلال العطلة 2019-04-15 | 10:27:06

تبدأ اليوم الاثنين عطلة الربيع في المدارس العربية حيث ستمتد على مدار اكثر من...

وزارة التربية تعين لجنة لفحص امتحانات التقييم -ميتساف وزارة التربية تعين لجنة لفحص امتحانات التقييم -ميتساف 2019-04-15 | 09:43:58

عينت وزارة التربية والتعليم لجنة مهنية لفحص قضية امتحانات التقييم المدرسي...

في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم من المشاة في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم من المشاة 2019-04-15 | 09:22:52

في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم...

الاولى فلسطينيا والثانية عالميا - المقاصد بالقدس تنجح بإجراء عملية معقدة لطفلة تعاني من ورم في رئتها اليسرى الاولى فلسطينيا والثانية عالميا - المقاصد بالقدس تنجح بإجراء عملية معقدة لطفلة تعاني من ورم في رئتها اليسرى 2019-04-15 | 08:24:18

بعد عملية معقّدة استغرقت 6 ساعات، نجح طاقمٌ من قسم جراحة الصدر في مشفى المقاصد...

فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال حولتها له خطأ 2019-04-15 | 08:00:10

أعاد مقيم فلسطيني في السعودية، مبلغ 100 ألف ريال حولتها مواطنة إلى حسابه بالخطأ...

ريفلين يبدأ اليوم اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة ريفلين يبدأ اليوم اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة 2019-04-15 | 05:59:02

يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم في اجراء مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي محمد زريقي شاب دهس جاهة صلح مصرع وفاة شاب كفر كنا هدنة طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح مشتبهون اشتباه تجارة مخدرات اسلحة شمال البلاد اعتقال 17 شخصا الناصرة عيلوط ام الفحم نين اسلحة عبوات ناسفة المحكمة القدس المركزية اعتقال اب وابنه قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين أورنا سمحون مديرة لواء الشمال وزارة المعارف التربية التعليم مؤتمر عشية افتتاح العام الدراسي اضرام النار سيارة ام الفحم حي المحاجنة الشرطة اطفاء اضرار احتراق طلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابيةاطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط علاء زيود ام الفحم اتهام طعن سلاح جندية جان شموئيل الخضيرة احتراق سيارة شارع عكا المكر دون اصابات اضرار جسيمة اطفاءمصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com