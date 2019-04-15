16, اصابة, منها, خطيرة, جراء, احتراق, مبنى, سكني, في, حيفا,

اسفر حريق هائل شب في مبنى سكني مكون من 4 طوابق في مدينة حيفا صباح اليوم الاثنين عن اصابة 16 شخصا منهم 4 اصابات خطيرة والباقي بين المتوسطة والطفيفة.

واستنفرت قوات كبيرة من الشرطة والاطفاء الى المكان وباشرت باعمال اخماد الحريق وتخليص السكان من المبنى .ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق في المبنى .