نادين نسيب نجيم تحتفل باحد الشعانين مع عائلتها - صرة

نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها برفقة زوجها وولديهما، والتي تأتي إحتفالاً بأحد الشعانين، وحرصت على عدم إظهار وجه الصغيرين.

ومن ناحية أخرى، كانت تألقت نجيم بالأبيض بين الممثلين السوريين معتصم النهار وقصي خولي وذلك على البوستر الدعائي الأول لمسلسلهم الرمضاني "خمسة ونص".وعلّقت نجيم على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة بالقول:"بين دقات الساعة ودقات القلب..حكايتنا".تدور حبكة القصة بين عمار الغانم (قصي الخولي) الذي يلعب دور رجل سياسي وجاد (معتصم نهار) على حب الطبيبة بيان نجم الدين زوجة عمار (نادين نسيب نجيم)، كلّ لدوافع مختلفة وتحاك الحكاية في نسق درامي يعكس الصراع والحب والمؤامرة والخيانة ودور السلطة السياسية والمالية والإعلامية في كل ذلك.