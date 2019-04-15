فلسطيني, يعيد, لسيدة, سعودية, 100, ألف, ريال, حولتها, له, خطأ,

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شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من موظفي المجلس المحلي،...
جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم...
في اوج تعليمه استيقظ ليكتشف بأنه فقد نعمة البصر بعد تعرض الشبكية لخلل شعر رباح بأن...
لقي شاب 31 عاما يعمل سائق شاحنة مصرعه اليوم الاثنين جراء تعرضه لضعقة كهربائية خلال...
تبدأ اليوم الاثنين عطلة الربيع في المدارس العربية حيث ستمتد على مدار اكثر من...
عينت وزارة التربية والتعليم لجنة مهنية لفحص قضية امتحانات التقييم المدرسي...
في العقد الماضي في المجتمع العربي: في رهط معظم الأطفال المصابين في حوادث الطرق هم...
اسفر حريق هائل شب في مبنى سكني مكون من 4 طوابق في مدينة حيفا صباح اليوم الاثنين عن...
بعد عملية معقّدة استغرقت 6 ساعات، نجح طاقمٌ من قسم جراحة الصدر في مشفى المقاصد...
يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم في اجراء مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية...