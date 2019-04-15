الماني, سيدير, مباراة, برشلونة, ويونايتد, في, دوري, الأبطال,

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عين الحكم الألماني فيليكس بريتش لإدارة مباراة برشلونة واليونايتد.وأضافت الصحيفة، أن الحكم الألماني أدار 5 مباريات لبرشلونة في المنافسات الأوروبية، فاز برشلونة بمباراتين على حساب أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي بنتيجة واحدة 2-1.وفي المباريات الثلاث الأخرى، تعادل برشلونة مع ميلان 1-1 في دور المجموعات موسم 2013-2014، ومع ريال مدريد 1-1 في ربع نهائي نفس البطولة، وخسر من تشيلسي بهدف نظيف في نصف نهائي دوري الأبطال 2011-2012.

يستقبل برشلونة الإسباني غدا الثلاثاء ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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