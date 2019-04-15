ترجيح, انعقاد, أول, قمة, بين, بوتين, وكيم, الأسبوع, المقبل,

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فازت الفاتنة ألينا سانكو من مدينة آزوف التابعة لمقاطعة روستوف على الدون جنوبي...
"تتضمن خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا بصفقة القرن مقترحات لتحسين حياة...
ترشحت الشابة الفلسطينية ليلى وافي للبرلمان البلجيكي لتصبح اول فلسطينية تترشح...
قال مسؤولون ماليون عالميون إن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي "تميل إلى...
علق محمد البرادعي نائب الرئيس المصري الأسبق، على الأنباء التي تتوارد عن اكتمال...
أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الأولى...
تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة...
صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اثناء مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN بأنه...
تفيد حصيلة جديدة أوردها موقع روسيا اليوم بإصابة ثلاثة وعشرين شخصا من جراء الغارة...
طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية "السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم...