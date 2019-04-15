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تقرير - صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



"تتضمن خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا بصفقة القرن مقترحات لتحسين حياة الفلسطينيين، لكنها تحول دون اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل، حسبما كشفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية



ووفقًا للصحيفة فإن خطة السلام لا تستند إلى حل الدولتين، على عكس جولات المفاوضات التي حدثت على مدار العشرين عامًا الماضية.


غير ان الصحيفة قالت ان تفاصيل الخطة لا تزال سرية حتى الآن.


ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن"صفقة القرن" بعد فترة وجيزة من فوز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية.


وتم صياغة الخطة الامريكية من قبل صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وفريق صغير وقدرت المصادر الأمريكية أنها انسحبت من نقطة دعم حل الدولتين .


وطبقا للتقرير فسيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك بصمته على الصراع مع التركيز على القضايا الأمنية الإسرائيلية. أخبر ترامب أصدقائه" أنه يريد أن ينحرف عن الافتراضات التقليدية حول حل النزاع".


يعتقد معظم الخبراء أن فرص نجاح كوشنر منخفضة، بعد سنوات فشلت فيها الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة في حل الصراع.




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