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ريفلين يبدأ اليوم اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة



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يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم في اجراء مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية ليستمع الى مواقفهم بخصوص هوية عضو الكنيست الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة الجديدة.



 ويرجح أن يكلف رئيس الدولة رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة. 


وسيتم نقل وقائع هذه الجلسات لأول مرة في بث مباشر عبر وسائل الإعلام، لتعزيز مبدأ الشفافية.




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