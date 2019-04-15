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ليلى وافي اول فلسطينية تترشح للبرلمان البلجيكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ترشحت الشابة الفلسطينية ليلى وافي  للبرلمان البلجيكي لتصبح اول فلسطينية تترشح لهذا المنصب في بلجيكا ، لتقوم بدورها في حماية حقوق اللاجئين هناك ، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل عام في اوروبا .



هذا وتترأس وافي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بلجيكا وتقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، ماديا واجتماعيا اضافة الى الخدمات القانونية التي يقدمها مكتبها .




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