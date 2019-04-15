ليلى, وافي, اول, فلسطينية, تترشح, للبرلمان, البلجيكي,

ترشحت الشابة الفلسطينية ليلى وافي للبرلمان البلجيكي لتصبح اول فلسطينية تترشح لهذا المنصب في بلجيكا ، لتقوم بدورها في حماية حقوق اللاجئين هناك ، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل عام في اوروبا .

هذا وتترأس وافي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بلجيكا وتقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، ماديا واجتماعيا اضافة الى الخدمات القانونية التي يقدمها مكتبها .