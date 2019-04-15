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اجواء باردة ومغبرة اليوم وفرصة ضعيفة لامطار متفرقة



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اليوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبليلة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام ، وفي ساعات المساء والليل وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح  شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر متوسط  ارتفاع الموج.


اما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.


والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .




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