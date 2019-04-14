ريال, مدريد, يجهز, 70, مليونا, للتفوق, على, برشلونة,

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يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم في اجراء مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية...
اليوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً وبارداً نسبياً الى بارد...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 23 عاما تعرض...
قامت وزارة التّربية بتعيين لجنة مهنيّة لفحص التّقييم في المدارس ، اللجنة مكوّنة...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج انه خلال نشاط للشرطة اليوم الاحد تم...
اسفر حادث طرق مروع عصر اليوم الاحد عن اصابة سائق بجراح خطيرة اثر اصطدام بين سيارة...
نظَّمت مدرسة وادي النُّسور الإعداديَّة يومًا لأولياء أمور الطُّلَّاب، حيثُ...
قدمت النيابة العامة لواء المركز اليوم الاحد لائحة اتهام بحق قاصرين(14 عاماً)من...
جاء في بيان مشترك عن الشرطة ووزارة البيئة أنه تم مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب...
يشرع الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين صباح غد في مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل...