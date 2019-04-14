تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-15 05:59:02 ريفلين يبدأ اليوم اجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة |  2019-04-15 05:55:38 ليلى وافي اول فلسطينية تترشح للبرلمان البلجيكي |  2019-04-15 05:51:33 اجواء باردة ومغبرة اليوم وفرصة ضعيفة لامطار متفرقة |  2019-04-14 22:08:56 ريال مدريد يجهز 70 مليونا للتفوق على برشلونة |  2019-04-14 22:02:13 الشاب فراس محاميد ابن مدينة حيفا يطلق أغنيته الأولى!‎ |  2019-04-14 22:55:38 البرادعي: هذه هي صفقة القرن |  2019-04-14 23:42:24 اطلاق نار على شاب في طمرة والشرطة تباشر التحقيق |  2019-04-14 19:00:17 وزارة التّربية : تمّ تعيين لجنة مهنيّة لفحص التّقييم في المدارس |  2019-04-14 19:00:59 نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى |  2019-04-14 17:00:08 ضبط اسلحة في اكسال والزرازير والناصرة |  2019-04-14 15:31:50 اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع في القدس |  2019-04-14 15:29:08 يوم أولياء الأمور يتخلله تكريمات في مَدرسة وادي النُّسور الإعداديَّة - أم الفحم |  2019-04-14 15:20:34 عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام |  2019-04-14 13:42:47 مانشستر يونايتد يترقب موقف ضحية رونالدو |  2019-04-14 14:00:48 لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اقتصاديون يحذرون من تباطؤ الاقتصاد العالمي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مسؤولون ماليون عالميون إن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي "تميل إلى الانخفاض" بسبب عوامل مثل التوترات التجارية والغموض الذي يكتنف السياسات والتدهور المفاجئ في الأوضاع المالية.

وقال المسؤولون في البيان المشترك للجنة التوجيه لصندوق النقد الدولي إن زيادة المخاطر تأتي على خلفية المجال المحدود لإجراءات السياسة النقدية وارتفاع قياسي في مستويات الديون وتزايد مواطن الضعف المالي.
وصدر البيان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وانتقدت الصين في وقت سابق سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب والتي أثارت نزاعا تجاريا بين أكبر اقتصادين في العالم بما في ذلك تبادل فرض تعريفات جمركية على سلع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات .
وقال تشين يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني في بيان للجنة النقدية والمالية الدولية إن "الحماية التجارية التي تفرضها بعض الدول ألحقت ضررا بالثقة المتبادلة فيما بين الدول وحدت من فرص التعاون المتعدد الأطراف وعرقلت الرغبة في تحقيقه".
وأضاف "الإجراءات الأحادية والحماية التجارية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الاختلالات الداخلية وإضعاف الإصلاحات الهيكلية الضرورية وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على الدول المعنية بالإضافة إلى النمو العالمي".
وقال صندوق النقد إنه على الرغم من توقعات النمو في 2020 إلا أن بعض المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن الانتعاش المنتظر سيواجه تهديدات إذا ازداد الضعف في اقتصادات الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.
وقال تارو آسو وزير المالية الياباني في بيانه للجنة "رغم التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن أي تباطؤ في الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على اقتصادات أخرى قد يؤدي إلى تدهور فرص النمو وإضفاء حالة من الغموض على الاقتصاد العالمي ككل".
اقتصاديون يحذرون من تباطؤ الاقتصاد العالمي




كلمات متعلقة

اقتصاديون, يحذرون, من, تباطؤ, الاقتصاد, العالمي,

تابعونــا

ليلى وافي اول فلسطينية تترشح للبرلمان البلجيكي ليلى وافي اول فلسطينية تترشح للبرلمان البلجيكي 2019-04-15 | 05:55:38

ترشحت الشابة الفلسطينية ليلى وافي للبرلمان البلجيكي لتصبح اول فلسطينية تترشح...

البرادعي: هذه هي صفقة القرن البرادعي: هذه هي صفقة القرن 2019-04-14 | 22:55:38

علق محمد البرادعي نائب الرئيس المصري الأسبق، على الأنباء التي تتوارد عن اكتمال...

نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى 2019-04-14 | 19:00:59

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الأولى...

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام 2019-04-14 | 15:20:34

تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة...

امريكا: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لن يضر بصفقة القرن امريكا: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لن يضر بصفقة القرن 2019-04-14 | 10:12:53

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اثناء مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN بأنه...

المرصد السوري: اسرائيل قصفت مركزا لتطوير الصواريخ في حماة المرصد السوري: اسرائيل قصفت مركزا لتطوير الصواريخ في حماة 2019-04-13 | 16:44:21

تفيد حصيلة جديدة أوردها موقع روسيا اليوم بإصابة ثلاثة وعشرين شخصا من جراء الغارة...

ملادينوف: على إسرائيل معايرة استخدام القوة ملادينوف: على إسرائيل معايرة استخدام القوة 2019-04-13 | 14:32:15

طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية "السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم...

3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على سوريا 3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على سوريا 2019-04-13 | 09:30:44

تصدت القوات السورية لغارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية...

ترامب يهدد "الجنائية الدولية" مدافعا عن إسرائيل ترامب يهدد "الجنائية الدولية" مدافعا عن إسرائيل 2019-04-13 | 07:01:38

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية، مهددا أياها برد سريع...

استشهاد طفل- الآلاف يشاركون بجمعة مواجهة التطبيع استشهاد طفل- الآلاف يشاركون بجمعة مواجهة التطبيع 2019-04-12 | 19:14:39

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، عن استشهاد طفل، وارتفاع حصيلة الاصابات في صفوف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة نادي الليونز الناصرة تبادل رئاسة حفل مشاركة واسعة مدينة شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع طعن فتى قاصر سنان ابو فسوطة شرطي حرس حدود نهاريا عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا افراج الشيخ كمال خطيب تحقيق ساعات الناصرة تحريض على العنف فيسبوك خطبة الجمعة طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمموسم زيتون معاصر البطوف شحيح تخوفات توقعات سعر صفيحة زيت 500 شيكل نسبة اشجارالشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار ضرب العروس في ليلة الدخلة فلسطين برنامج أحمر بالخط العريض
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com