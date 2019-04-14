الشاب, فراس, محاميد, ابن, مدينة, حيفا, يطلق, أغنيته, الأولى!‎,

كلمات متعلقةالشاب, فراس, محاميد, ابن, مدينة, حيفا, يطلق, أغنيته, الأولى!,
أطلت الممثلة المصرية سمية الخشاب مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج...
بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأخير في مدينة الإحساء بالسعودية، طرح الفنان...
أحدثت الفنانة المصرية أنغام ضجة كبيرة مجدداً بسبب تعليقها على زواجها من الموزع...
رفض الفنان المصري عمرو دياب إقامة مؤتمر صحفي ولقاء الصحفيين قبل حفله المنتظر...
طُرح الاعلان الدعائي لفيلم "الممر" للممثل أحمد عز، ومن المقرر ان يعرض في صالات...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ بسام الشامسي شقيق...
طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان “راجل ابن راجل” وهي عبارة عن هدية...
أثارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجدل بين رواد مواقع التواصل...
عن عمر يناهز الـ74 عاماً توفي الممثل المصري محمود الجندي بأحدى مستشفيات مدينة...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسرّبة للبوستر الدعائي...