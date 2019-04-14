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الشاب فراس محاميد ابن مدينة حيفا يطلق أغنيته الأولى!‎



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يقال أن اجمل النتاجات الفنية واصدقها تعبيرا، هي تلك المنبثقة من ثنايا الروح وصميم القلب .  الشاب فراس محاميد ( 25 عاما ) ابن مدينة حيفا ، يعمل في مجال تصميم الديكورات من الجبس منذ سنوات ، وكان يغني لالهاء نفسه وطاقم العمل المرافق له خلال ساعات العمل الطويلة.  الى أن عايش تجربة عاطفية ، فكتب ولحن وغنى وأصر ان يسجل الأغنية لتكون أولى انطلاقاته.   فراس ليس محترفا ولكنه موهوبا بلا شك. أحببنا جرأته ورغبته في تحقيق حلمه واسماع صوته والعمل عليه وعلى حضوره.  في حديث لنا معه ذكر بأنه في صدد تلحين وتسجيل بقية اغانيه، وبأنه يطمح في الاحتراف والانخراط في مجال الفن.  ونحن بدورنا نتمنى له النجاح ...  اسم الأغنية ... ميدو مادو  كلمات غناء فراس محاميدتوزيع معين شعيباول مقطع من الأغنية أول ما شفتا حطيتا ببالي طلبتا ببيا تتكون حلالي دارت الايام ضلت عبالي ما برضى غيرا لأم عيالي
الشاب فراس محاميد ابن مدينة حيفا يطلق أغنيته الأولى!‎




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