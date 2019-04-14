البرادعي: هذه هي صفقة القرن

علق محمد البرادعي نائب الرئيس المصري الأسبق، على الأنباء التي تتوارد عن اكتمال صفقة القرن بخصوص القضية الفلسطينية. وقال البرادعي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن صفقة القرن المنتظرة لا تعدو كونها تنمية اقتصادية للأراضي المحتلة، حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة، ومزيد من الضمانات لأمن إسرائيل. وطالب البرادعي بموقف عربي حازم لمواجهة الصفقة التي وصفها بأنها تهدف إلى إذابة ما تبقى من حقوق الفلسطينين. وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قال الأربعاء، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطرح قريبا اقتراحا بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وأضاف بومبيو خلال جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي أننا "نعكف حاليا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل في تقديمها قريبا". وفي السياق ذاته، أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون الأربعاء، أن الخطة المقترحة من قبل بلاده، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستعرض بالمستقبل القريب.