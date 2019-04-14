اطلاق, نار, على, شاب, في, طمرة, والشرطة, تباشر, التحقيق,

واضاف البيان ان الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالطفيفة.
الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وقامت بتمشيط المنطقة ونصب حواجز للقبض على المشتبهين.
واضاف البيان ان الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالطفيفة.
الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وقامت بتمشيط المنطقة ونصب حواجز للقبض على المشتبهين.
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