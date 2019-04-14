اطلاق, نار, على, شاب, في, طمرة, والشرطة, تباشر, التحقيق,

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الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وقامت بتمشيط المنطقة ونصب حواجز للقبض على المشتبهين.

واضاف البيان ان الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالطفيفة.

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 23 عاما تعرض لاطلاق نار من سيارة عابرة قرب بلدية طمرة مساء اليوم الاحد.

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