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زيدان: الصفقات الجديدة لن تعوض رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رغبته في رؤية البرازيلي فينيسيوس جونيور يلعب بين صفوف فريقه، مشيرا إلى أنه يتطلع لاستعادة اللاعب الشاب "قبل انتهاء الموسم"، إلا أنه لم يحدد إطارا زمنيا لعودته.

وأوشك فينيسيوس، على الانتهاء من عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الخامس من مارس/آذار الماضي أثناء مباراة فريقه أمام أياكس آمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض لتمزق في أربطة مفصل الساق اليمنى.
وفي مؤتمره الصحفي اليوم الأحد، عشية مواجهة ليجانيس في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أكد "زيزو" أن اللاعب البرازيلي يدخل ضمن حساباته للموسم القادم، مذكرا بأنه "واحد من اللاعبين الذين انضموا للفريق هذا الموسم وهو يافع جدا".
وقال: "أريد استعادته قبل انتهاء الموسم. الأمور تسير بشكل جيد لأنه أصبح يتدرب على العشب بالفعل وأعتقد أنه سيعود للفريق قريبا على الرغم من أنني لا أستطيع تحديد تاريخ بعينه".
وعن مواجهة ليجانيس، قال: "غدًا سنلعب ضد منافس صعب ويريد التغلب علينا، نحن ملزمون بتقديم مباراة كبيرة لتحقيق الفوز".
توني كروس
وأضاف: "توني كروس لاعب جيد للغاية كما أنه قدم الكثير للنادي خلال السنوات الـ5 التي قضاها هنا. إنه لاعب هادئ ولا يتأثر تحت الضغط".  وتابع: "كروس مصاب بالتهاب في المعدة وسنرى إذا كانت ستتحسن حالته اليوم أو غدًا، لكنه لم يتمكن من التدريب معنا اليوم".
كريستيانو رونالدو
وأكمل: "تأثير غياب كريستيانو رونالدو؟ إنه رحل واللاعبون الذين سنتعاقد معهم لن يقدموا ما فعله النجم البرتغالي وهذه هي الحياة".
وواصل: "بالطبع ستكون هناك تعاقدات في الموسم المقبل، ولكننا لن نغير الفريق بأكمله، ومع نهاية الموسم ستعرفون ذلك".  وواصل: "التحدث مع المغادرين؟ لم أتحدث مع أي لاعب بعد، ولكن سيكون هناك وقت محدد لهذه الأمور والقرارات". واستطرد: "يوجد في ريال مدريد العديد من اللاعبين القادرين على تقديم أشياء كثيرة للفريق، وإيسكو هو أحد هؤلاء، وأنا أحبه".
وأوضح: "ضد ليجانيس سبق أن واجهت أسوأ ذكرى لي كمدرب، ولكن هنا في ريال مدريد لا أحد يختبئ والجميع سيقاتل حتى يعود النادي إلى مكانه الطبيعي".
وأشار زيدان: "الكثير من الفرق تلعب يوم الإثنين، والآن جاء دورنا، هذا هو واقع الأمر حتى لو كان غريبًا بعض الشيء".  وحول الحارس تيبو كورتوا، قال زيدان: "إنه لا يشعر بتحسن منذ أن تعرض للإصابة الأخيرة، ولن أخاطر به في المباريات". مهاجم جديد
وبشأن انضمام مهاجم جديد إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، علق زيدان: "بنزيما متوافق مع أي لاعب، وهذه هي ميزة لدى اللاعبين الجيدين، فهم يتوافقون مع الجميع". وأفاد مدرب ريال مدريد: "ماركوس يورينتي يحتاج إلى أن يلعب بشكل أكبر في المباريات، فأثناء تواجده مع ألافيس لعب بشكل مستمر وقدم موسمًا رائعًا". وأتم: "توقعاتي عن بيل؟ أتوقع منه مثل ما أتوقع من باقي اللاعبين، سيكون لدينا 7 مباريات ومن خلالها سنقوم بالكثير من التغييرات، لأننا نريد اللعب بعدة طرق". 
زيدان: الصفقات الجديدة لن تعوض رونالدو




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