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وزارة التّربية : تمّ تعيين لجنة مهنيّة لفحص التّقييم في المدارس



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قامت وزارة التّربية بتعيين لجنة مهنيّة  لفحص التّقييم في المدارس ، اللجنة مكوّنة من مديري مدارس،  خبراء في مجال التّربية والتّقييم  وممثّلين عن جهاز التّربية . هذه اللجنة ستبدأ عملها خلال الأيّام القريبة .


هذه اللجنة المهنيّة أقيمت وفق اعلان الوزارة  لمحكمة العمل  يوم 18.2.2019 على خلفيّة قرار الوزارة بعدم نشر علامات المتساف  المدرسيّة بسبب المس بمصداقيّة الامتحانات خاصّة للصفوف الخامسة بموضوعي الرّياضيّات واللغة الانجليزيّة .

التّقيم هو أداة هامّة وضروريّة لادارة جهاز التّربية  والنّتائج هي قاعدة مركزيّة تعتمد عليها وزارة التّربية للوقوف عن كثب على تقدّم جهاز التّعليم .

هذه اللجنة ستقوم بدراسة جديّة لموضوع التّقييم وستقدّم توصياتها للوزارة  كذلك ستقوم الوزارة بحوار جماهيري يضم 100 ألف مشاركا  لبلوغ هذا الهدف .  الوزارة ستعمل بثلاثة مسارات : 

 الأوّل :  مجموعة للتّشاور عبر الشّبكة . الثّاني :  مجموعات حوار تشمل الأهل ،  الطلاب ، المعلّمين ، المديرين ، مديري أقسام ومفتّشين في ستّة مراكز . والثّالث  "صوت ينادي" للحصول على اقتراحات . كل هذه العمليّة ستبدأ بعد عيد الفصح   ومع انتهاء اللجنة المهنيّة من بلورة توصياتها. رئيس اللجنة: المدير العام للوزارة شموئيل أبواب .نائبة رئيس اللجنة: د. حجيت جليكمان ، المديرة العامّة لسلطة القياس والتّقييم .و14 عضوا اضافيّا يمثّلون المعاهد العليا والكليّات المختلفة في البلاد .  من المجتمع العربي تمّ تعيين البروفيسور فاديا ناصر أبو الهيجاء من جامعة تل أبيب  والمربّية أزل ملك ، مديرة المدرسة الابتدائيّة الحكمة - باقة الغربيّة .
وزارة التّربية : تمّ تعيين لجنة مهنيّة لفحص التّقييم في المدارس




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