نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الأولى بعد الانتخابات عن شكره وتقديره للوزراء على نشاطاتهم وانجازاتهم خلال ولاية الحكومة الحالية، مما أدى إلى انتخاب حكومة مماثلة ويشار إلى أن الوزراء نفتالي بينت وأييلت شاكيد وموشيه كحلون تغيبوا عن الجلسة، علما بأن حزبيهم منيا بهزيمة في الانتخابات. وعلى صعيد اخر قال رئيس الورزاء ان تطورا هاما حدث نهاية الاسبوع الفائت حيث ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب المدعية التابعة للمحكمة باستجواب جنود امريكيين الامر الذي لا يتماشى والهدف الاصلي لانشاء هذه المحكمة الا وهو التعامل مع جرائم ترتكب في دول لا تملك جهازا قضائيا سليما . واضاف ان الادعاء الدولي يتطفل على اسرائيل والولايات المتحدة ودول ديمقراطية اخرى ذات جهاز قضائي ممتاز مؤكدا انه من المفارقات رفع دعاوى ضد اسرائيل او الولايات المتحدة مما يتناقض مع الهدف الاصلي للمحكمة الدولية واعتبر رئيس الوزراء ان ما جرى هو بمثابة اصلاح الظلم وينطوي على ابعاد كبيرة على المجتمع الدولي وتعامله مع دولة اسرائيل واعرب نتنياهو عن امتنانه للرئيس الامريكي ترامب وادارته لوقوفهما الى جانب اسرائيل .