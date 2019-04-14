ضبط, اسلحة, في, اكسال, والزرازير, والناصرة,

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قامت وزارة التّربية بتعيين لجنة مهنيّة لفحص التّقييم في المدارس ، اللجنة مكوّنة...
اسفر حادث طرق مروع عصر اليوم الاحد عن اصابة سائق بجراح خطيرة اثر اصطدام بين سيارة...
نظَّمت مدرسة وادي النُّسور الإعداديَّة يومًا لأولياء أمور الطُّلَّاب، حيثُ...
قدمت النيابة العامة لواء المركز اليوم الاحد لائحة اتهام بحق قاصرين(14 عاماً)من...
جاء في بيان مشترك عن الشرطة ووزارة البيئة أنه تم مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب...
يشرع الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين صباح غد في مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 30 عاماً...
شارك المئات صباح اليوم الاحد في مدينة الناصرة بمسيرة أحد الشعانين على أنغام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 25 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...