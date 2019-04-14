ضبط, اسلحة, في, اكسال, والزرازير, والناصرة,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج انه خلال نشاط للشرطة اليوم الاحد تم ضبط اسلحة في الناصرة واكسال والزرازير

واضاف البيان أنه تم العثور على اسلحة من نوع كارلو في اكسال والزرازير , ومسدس في مدينة الناصرة , حيث اكدت الشرطة انه مستمرة في عملها لمكافحة الاسلحة في الوسط العربي .