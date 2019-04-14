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اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع في القدس



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اسفر حادث طرق مروع عصر اليوم الاحد عن اصابة سائق بجراح خطيرة اثر اصطدام بين سيارة خصوصية ودراجة نارية في مدينة القدس .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع في القدس




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