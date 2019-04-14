اصابة, خطيرة, اثر, حادث, طرق, مروع, في, القدس,

اسفر حادث طرق مروع عصر اليوم الاحد عن اصابة سائق بجراح خطيرة اثر اصطدام بين سيارة خصوصية ودراجة نارية في مدينة القدس .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .