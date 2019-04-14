يوم أولياء الأمور يتخلله تكريمات في مَدرسة وادي النُّسور الإعداديَّة - أم الفحم

نظَّمت مدرسة وادي النُّسور الإعداديَّة يومًا لأولياء أمور الطُّلَّاب، حيثُ استقبلهم طاقمُ المُعلمِّين وأطلعوهم على مجريات تعليم أبنائهم خلال الفصل الدِّراسي الثَّاني، شَمِل نتائج أبنائهم التّعليميّة وآدائهم السُّلوكي. وقد تخَلَّل هذا اليوم أيضًا تكريم الطُّلاَّب الفائزين في مُسابَقَتي اللُّغة الإنجليزيَّة التَّاسعة عشرة الَّتي تُنَظِّمها جمعيَّة إبداع ومُسابقة الشَّطرنج الَّتي أشرفَ على تنظيمها مُرَكِّز المَشاريع التَّربويَّة في المدرسة الأستاذ صفوت قبلاوي.ضِمن مُسابقة الإنجليزيَّة: فازت الطَّالبة سِمة ربيع اغبارية بالمرتبة الخامسة قُطريًّا عن الصُّفوف السَّابعة. وفازت الطَّالبة طيبة حسين محاميد بالمرتبة الأولى قُطريًّا عن الصُّفوف الثَّامنة. وفازت الطَّالبة صِبا حسين محاميد بالمرتبة الثَّالثة قُطريًّا عن الصُّفوف التَّاسعة. وفازت الطَّالبة أيان عبد الرَّازق محاميد بالمرتبة الَّرابعة قُطريًّا عن الصُّفوف التَّاسعة. كما حصلت مَجموعة من الطُّلاب على مَراتب مَدرسيَّة، وتَمَّ توزيع شهادات اشتراك على كُلِّ الطُّلَّاب الَّذين شاركوا في هذه المُسابقة. أمَّا في مُسابقة الشَّطرنج ففازَ الطَّالب أحمد سائد اغبارية من السَّابع و بالمرتبة الأولى. وفازَ الطَّالب محمد خميني جبارين من السَّابع أ بالمرتبة الثَّانية. وفازَ الطَّالب تميم محمد من السَّابع أ بالمرتبة الثَّالثة. وفاز الطَّالب جَبري اسماعيل جبارين من السَّابع أ بالمرتبة الَّرابعة. وقد رحَّبَ مدير المَدرسة الأستاذ محمد خالد جبارين بالحُضور، وأكَّدَ على أهمِّيَة التَّواصل بين البيت والمَدرسة، وحَثَّ الأهالي على تَكثيف زيارتِهم للمَدرسَة وأيضًا المُشاركة الفَعَّالة في الأنشطة المتنوِّعة والمَعارض الثَّقافيَّة والمُحاضرات العِلميَّة الَّتي تُنَظِّمُها المَدرسَة. كما هنَّأ الطُّلابَ الفائزين في مُسابقتَي الإنجليزيَّة والشَّطرنج وشكَرَ طاقم اللُّغة الإنجليزيَّة على هذه النَّتائج الطَّيِّبة الَّتي حَقَّقَها طُلَّبُنا، وأيضًا الأستاذ صفوت قبلاوي على المبادرة بتنظيم مُسابقة الشَّطرنج.