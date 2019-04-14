تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-14 19:00:17 وزارة التّربية : تمّ تعيين لجنة مهنيّة لفحص التّقييم في المدارس |  2019-04-14 19:00:59 نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى |  2019-04-14 17:00:08 ضبط اسلحة في اكسال والزرازير والناصرة |  2019-04-14 15:31:50 اصابة خطيرة اثر حادث طرق مروع في القدس |  2019-04-14 15:29:08 يوم أولياء الأمور يتخلله تكريمات في مَدرسة وادي النُّسور الإعداديَّة - أم الفحم |  2019-04-14 15:20:34 عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام |  2019-04-14 13:42:47 مانشستر يونايتد يترقب موقف ضحية رونالدو |  2019-04-14 14:00:48 لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب |  2019-04-14 13:27:20 مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً |  2019-04-14 12:50:33 انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد |  2019-04-14 12:48:07 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش |  2019-04-14 10:20:59 الناصرة:الطوائف الغربية تحتفل بأحد الشعانين |  2019-04-14 11:46:35 اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا |  2019-04-14 11:33:57 حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء |  2019-04-11 22:13:42 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الحكومة القادمة متطرفة لا تخفي رغبتها في ان تصبح إسرائيل دولة لليهود فقط بدون المواطنين العرب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة نفسه، لعطل فني مفاجئ أوقفها عن العمل، الأحد.


وتوقفت مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" عن العمل في مناطق مختلفة من العالم، وانهالت الشكاوى حول الموضوع على موقع "تويتر"، الذي لم يتوقف عن العمل.
وتعرضت أوروبا للضرر الأكبر من العطل، حيث أشارت خريطة لأماكن تعطل المواقع جغرافيا، إلى توقفها عن العمل في بريطانيا ومناطق من فرنسا، وبعض أرجاء إيطاليا واليونان ودول أخرى في أوروبا، بالإضافة لجنوب آسيا ومناطق في الشرق الأوسط.
كما أكد عدد من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا الدخول لتطبيق "فيسبوك ماسنجر" للدردشة من على حواسبهم الشخصية.
وجاء التوقف الجديد بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي واجهتها مواقع "فيسبوك" مؤخرا، وتسببت بتوقفها لساعات.
عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام




كلمات متعلقة

عطل, عالمي, مفاجئ, يضرب, فيسبوك, وواتساب, وإنستغرام,

تابعونــا

نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى 2019-04-14 | 19:00:59

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الأولى...

امريكا: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لن يضر بصفقة القرن امريكا: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لن يضر بصفقة القرن 2019-04-14 | 10:12:53

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اثناء مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN بأنه...

المرصد السوري: اسرائيل قصفت مركزا لتطوير الصواريخ في حماة المرصد السوري: اسرائيل قصفت مركزا لتطوير الصواريخ في حماة 2019-04-13 | 16:44:21

تفيد حصيلة جديدة أوردها موقع روسيا اليوم بإصابة ثلاثة وعشرين شخصا من جراء الغارة...

ملادينوف: على إسرائيل معايرة استخدام القوة ملادينوف: على إسرائيل معايرة استخدام القوة 2019-04-13 | 14:32:15

طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية "السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم...

3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على سوريا 3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على سوريا 2019-04-13 | 09:30:44

تصدت القوات السورية لغارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية...

ترامب يهدد "الجنائية الدولية" مدافعا عن إسرائيل ترامب يهدد "الجنائية الدولية" مدافعا عن إسرائيل 2019-04-13 | 07:01:38

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية، مهددا أياها برد سريع...

استشهاد طفل- الآلاف يشاركون بجمعة مواجهة التطبيع استشهاد طفل- الآلاف يشاركون بجمعة مواجهة التطبيع 2019-04-12 | 19:14:39

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، عن استشهاد طفل، وارتفاع حصيلة الاصابات في صفوف...

الموعد المقرر للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" الموعد المقرر للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" 2019-04-12 | 17:20:59

أكدت القناة الأمريكية (ABC) بأن خطوة التسوية الأمريكية وما تعرف بـ "صفقة القرن" سيتم...

كروس يقترب من مغادرة ريال مدريد كروس يقترب من مغادرة ريال مدريد 2019-04-12 | 15:00:09

ذكرت صحيفة "AS" الإسبانية، أن الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد، اتخذ قرارا...

المجلس العسكري في السودان: ارفعوا التعطيل بنرفع بسهولة... إيزي المجلس العسكري في السودان: ارفعوا التعطيل بنرفع بسهولة... إيزي 2019-04-12 | 14:59:14

تعهد الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري في السودان،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فراس مغربي يوقع ينضم مكابي حيفا فريق شفاعمرو ابناء سخنين شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة جلجولية سمح بالنشر اجتياز الحدود سوريا الانضمام تنظيم شاب مظلة مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال صلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا المتابعة لجنة اعلان محظورة الحركة الاسلامية الشق الشمالي للرد قرار الحكومة جثامين ضحايا حادث الطرق تشييع الرامة قرية البقيعة تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد سوربرتانكر طائرة عملاقة اخماد حرائق الاضخم في العالم البلاد امريكا عمل 5 ساعات دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com