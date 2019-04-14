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فائدة غير متوقعة لرفع الأثقال.. ودراسة تكشفها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء برازيليون في عيادة "إكسرسايز كلينيك" بريو دي جانيرو، عن فوائد رفع الأثقال باعتدال وبأوزان ليست ثقيلة في الصالات الرياضية، وخصوصا بالنسبة لكبار السن.

وشملت الدراسة التي امتدت لـ6 سنوات، 4 آلاف شخص، تراوحت أعمارهم بين 40 و85، وجرى تقييم صحتهم بعد أن طلب منهم رفع أوزان على نحو متزايد تدريجيا.
وركز الباحثون عند رفع الأثقال بوضعية الرفع من مستوى الفخذ وحتى منطقة الأكتاف، وتوصلوا إلى أن من كان يحمل أوزانا مبالغ فيها عرضة للوفاة بمعدل أكبر بنسبة 13 مرة مقارنة بمن يرفع أوزانا عادية أو مقبولة.
وتعليقا على الدراسة قال البروفيسور المشرف على البحث، كلاوديو جيل أرايجو: "يجب على الأطباء التفكير في قياس قوة العضلات وتقديم المشورة لمزيد من التدريب نظرا لمساهمة هذه الرياضة في إطالة العمر"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح أرايجو أن "تصبح العضلات أضعف من تقدم الشخص في السن، الأمر الذي وجدنا أنه عامل حاسم في وفيات الأشخاص وخصوصا من تزيد أعمارهم عن 40 عاما".
وربط الباحثون الذين استعرضوا نتائج دراستهم في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، بلشبونة البرتغالية، بين التمتع بعضلات قوية وانخفاض فرص الوفاة بأمراض مثل القلب والسرطان.
ونصح القائمون على الدراسة من يرغب بممارسة رفع الأثقال أن يختاروا تمرينات تشمل القسم العلوي والسفلي من الجسم، وأن يتراوح تعداد مجموعات التدريب بين 3 و6، وبـ8 تكرارات.
فائدة غير متوقعة لرفع الأثقال.. ودراسة تكشفها




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