مانشستر, يونايتد, يترقب, موقف, ضحية, رونالدو,

ينتظر نادي مانشستر يونايتد تخلي يوفنتوس عن أحد نجومه، من أجل الانقضاض عليه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يسعى لضم مهاجم جديد في الميركاتو المقبل، بينما يترقب مسؤولو الفريق الأحمر رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن يوفنتوس، للحصول على خدماته من أجل إعادة بناء الفريق، في الموسم المقبل.وأشارت إلى أن وضع ديبالا مع السيدة العجوز بات مختلفًا هذا الموسم، بعد أن أصبح ملازمًا لمقاعد البدلاء، في كثير من المباريات، منذ التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.وأوضحت أن يوفنتوس يفكر أيضًا في التخلي عن ديبالا مقابل 86 مليون إسترليني، من أجل تمويل صفقة البرتغالي جواو فيليكس نجم بنفيكا، الذي تتسابق عليه غالبية الأندية الكبرى في أوروبا.