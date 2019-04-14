مانشستر, يونايتد, يترقب, موقف, ضحية, رونالدو,

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن يوفنتوس، بات من ضمن المهتمين بالتعاقد مع...
حقق سبال فوزا صعبا على ضيفه يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما...
قال تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إن ريال مدريد، حدد سعر التخلي عن نجمه الويلزي،...
أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، التي أُقيمت مساء الجمعة، في منطقة الأهرامات...
بعد الضجة التي أحدثها مقطع فيديو لمجموعة من جماهير تشلسي تطلق هتافات عنصرية بحق...
نشر موقع متخصص في التحليلات الرياضية تقريرا مفاجئا بشأن فرص أندية برشلونة...
شهدت تدريبات فريق بايرن ميونيخ، الخميس، عراكا قويا بين نجمي الفريق، روبرت...
انتفض نادي ليفربول للدفاع عن نجمه المصري محمد صلاح، عقب تعرضه لهجوم عنصري من قبل...
أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رفض عرضا من...
اشارت صحيفة آس الإسبانية الى إن نجم نادي برشلونة وقائده ليونيل ميسى كافح...