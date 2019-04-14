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لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب



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قدمت النيابة العامة لواء المركز اليوم الاحد لائحة اتهام بحق قاصرين(14 عاماً)من سكان مدينة يافا , وذلك بتهم السرقة والتخريب .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنه خلال عمل رجال شرطة على شاطىء مدينة بات يام لاحظوا وجود قاصرين يشربون الكحول في مكان عام بطريقة غير قانونية . 

من التحقيقات الاولية تبين انهما قاما بسرقة متجر قريب من الشاطىء وقاموا باعمال تخريب مما ادى الى وقوع اضرار كبيرة بالمتجر وسرقوا كمية من الكحول والحلوى .

تم اعتقالهما وتحويلهما للحبس المنزلي وتقديم لائحة اتهام بحقهما .
لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب




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